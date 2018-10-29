الصين تؤكد مواصلة التعاون مع البرازيل وتهنئ رئيسها بولسونارو بالفوز

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" ، عزم بلاده مواصلة تعميق التعاون مع البرازيل بما يخدم مصلحة شعبي الدولتين، مشيرا إلى أن تنمية العلاقات الثنائية تحظى بتوافق كبير بين جميع القطاعات في الجانبين.



وقال "كانج " في تصريح اليوم الاثنين - تعليقا على فوز "جائير بولسونارو" برئاسة البرازيل وانتقاداته للتعاون التجاري بين الجانبين قبل الانتخابات - "إن الصين تهنىء البرازيل على إجراء انتخابات رئاسية بشكل سلس، وتهنىء أيضا جائير بولسونارو على فوزه في هذه الانتخابات.. ونأمل أن تحقق البرازيل تقدما جيدا في مسار التنمية الوطنية " .



وأضاف "الصين والبرازيل دولتان ناميتان واقتصادان صاعدان ، وتتمتعان بشراكة استراتيجية، وتحققان منافع من التعاون المشترك.. وأن الصين ستواصل تعزيز العلاقات وتعميق التعاون متبادل المنفعة مع البرازيل بما يصب في مصلحة الشعبين".



وحول زيارة "جائير بولسونارو" لتايوان قبل الانتخابات الرئاسية، قال كانج "إن مبدأ صين واحدة هو مبدأ يحظى بإجماع المجتمع الدولي".

