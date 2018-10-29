الهلال السعودي يقترب من ضم بديل الجوهرة عموري

اقتربت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل، من إتمام تعاقدها مع المغربي مبارك بوصوفه، بديلًا للنجم الإماراتي عمر عبدالرحمن الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأسبوع الماضي، بعد موافقة البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق الأزرق على ضمه.



يذكر أن الجزيرة الإماراتي كان آخر محطات اللاعب مغربي، إذ لم يتفق مع النادي الإماراتي على التجديد، حيث يعتبر اللاعب حرًا دون عقد، وهو ما تسمح به اللوئح للهلاليين، لتعويض لاعبه المصاب قبل فترة الانتقالات الشتويه