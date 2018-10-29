ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الهلال السعودي يقترب من ضم بديل الجوهرة عموري

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:06 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
اقتربت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل، من إتمام تعاقدها مع المغربي مبارك بوصوفه، بديلًا للنجم الإماراتي عمر عبدالرحمن الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأسبوع الماضي، بعد موافقة البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق الأزرق على ضمه.

يذكر أن الجزيرة الإماراتي كان آخر محطات اللاعب مغربي، إذ لم يتفق مع النادي الإماراتي على التجديد، حيث يعتبر اللاعب حرًا دون عقد، وهو ما تسمح به اللوئح للهلاليين، لتعويض لاعبه المصاب قبل فترة الانتقالات الشتويه
loading...

ترشيحاتنا

احترسي .. مكعبات مرقة الدجاج فيها سمٌ قاتل .. فيديو

صديقة قائدي طائرة مالك ليستر سيتي تفجر مفاجأة عن علاقتهما

شاهد.. أول فيديو من داخل الطائرة الإندونيسية المنكوبة لحظة سقوطها

شاهد.. مصرع جميع ركاب طائرة إندونيسيا المنكوبة

مدرب الترجى التونسى يتوعد الأهلي قبل نهائى إفريقيا

أسد ينقض على طفلة في سيرك ويلتهم وجهها.. فيديو

ننشر أول صور فضائية لسد ريب الإثيوبي

السفارة القطرية تختطف صحفيين من سوازيلاند

إصابة 8 من قوات الأمن ومدني إثر تفجير سيدة نفسها في تونس

فتاة تهرب مع عشيقها وتدعي اختطافها على يد تاجر بمدينة بدر

بشرى لجماهير الأهلي.. الشناوي جاهز للنهائي الأفريقي

مدرب ريال مدريد الجديد يغادر القاهرة إلى لندن عقب مكالمة رئيس النادى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

ميرهان حسين تتقمص شخصية أنجيلينا جولي.. صور

تطوير الجبانة الفاطمية لإبراز الصورة الحضارية لأسوان ..صور

10 صور من كواليس المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائى‎

رئيس النيابة الإدارية تفتتح المبنى الإدارى الجديد بنادى الهيئة فى المنيل.. صور

فيديو

ألبرت شفيق يطالب بتغيير المحتوى التقليدي للفضائيات.. فيديو
ميرفت عبد الناصر: الإنسان جنايني على الأرض.. فيديو
ليلى عز العرب: مريم الخشت بونبوناية الشاشة المصرية ..فيديو
طارق شوقي: 44% من المدارس تحتاج لحل مشكلة كثافة الفصول.. فيديو
إصابة 8 من قوات الأمن ومدني إثر تفجير سيدة نفسها في تونس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟