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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هي صيغة دعاء القنوت ومتى يقال؟.. الإفتاء تحدد كلماته وأفضل وقت له

دعاء القنوت
دعاء القنوت
أحمد سعيد

صيغة دعاء القنوت من الأدعية التي قد لا يعرفها كثيرون أو يجهل متى يرددها، ومع إن الدعاء بكافة صيغه مستحب ونحن مأمورون به كمسلمين وذلك تلبية لأمر الله تعالى في قوله عز وجل "قال ربكم ادعوني أستجب لكم"، إلا أن دعاء القنوت من أهم الأدعية التي يجب على مسلم حفظها من أجل ترديدها وفي السطور التالية نتعرف على صيغة دعاء القنوت وما أفضل وقت يقال فيه.

أفضل وقت لدعاء القنوت

وفي هذا السياق، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن فقهاء المذهب الشافعي والمالكي يرون أن القنوت في الصبح يكون من السنن الدائمة في صلاة الفجر.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر قناتها بمنصة يوتيوب، أن القنوت يكون في صلاة الصبح ولابد أن يتضمن على دعاء وثناء.

صيغة دعاء القنوت

وكشف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن صيغة دعاء القنوت وهو على المسلم أن يقول: 

  • "اللّهم اهدِنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارِك لَنا فيما أَعطيت، وقنا واصرِف عَنا شر ما قَضيت، سبحانك تَقضي ولا يُقضى عَليك، ولا يعز من عادَيت ولا يذل مَن والَيت تباركت ربنا وتعاليْت".

صيغة دعاء القنوت الواردة عن النبي

يذكر أنه رُوي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنّه قال: "علَّمَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كلماتٍ أقولُهُنَّ في الوِترِ أي في قُنوتِ الوتر اللَّهمَّ اهدني فيمن هَديتَ، وعافِني فيمن عافَيتَ، وتولَّني فيمَن تولَّيتَ، وبارِكْ لي فيما أعطَيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، فإنَّكَ تَقضي ولا يُقضَى عليكَ، وإنَّهُ لا يذلُّ مَن واليتَ، تبارَكْتَ ربَّنا وتعاليتَ".

وصحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء القنوت دعاء آخر فيقول "اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ برضاكَ من سخَطِك وبمعافاتِكَ من عُقوبتِكَ، وأعوذُ بِك منكَ، لا أُحصي ثناءً عليكَ أنتَ كما أثنيتَ على نفسِكَ".

ما هو دعاء القنوت ؟

ودعاء القنوت كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أنه عن حكم القنوت في صلاة الوتر، ذكرت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن المذاهب الفقهية اختلفت عليه، إذ قالت الحنفية إنه «واجب» بعد قراءة السورة في الركعة الثالثة من الوتر، بينما ذهبت الشافعية إلى القول بأنه سنة بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن المذهب الشافعي لفت إلى أنه إذا ترك عمدًا فإنه يجبر بسجود السهو، فيما قالت الحنابلة إن القنوت في الوتر سُنة.

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