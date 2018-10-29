الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا للنهائي الأفريقي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الدخول في معسكر مغلق غدًا ببرج العرب لزيادة معدلات التركيز لدي لاعبيه قبل نهائي دورى الأبطال الأفريقي.



ويلتقي الفريق الأحمر مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دورى الأبطال الأفريقي مساء الجمعه باستاد الجيش المصري ببرج العرب علي أن تكون مواجهة الإياب يوم التاسع من نوفمبر المقبل، ويخوض أبناء الرداء الأحمر تدريبين علي ملعب المباراة يومي الأربعاء والخميس علي أن يسبق المران الأخير مؤتمر صحفي لكارتيرون وحسام عاشور قائد الفريق كما تنص لوائح الإتحاد الافريقي.



ويختتم الفريق تدريباته اليوم باستاد مختار التتش غدا يعلن بعدها الجهاز الفني قائمة اللاعبين الذي سيدخل بهم معسكر مغلق ويغادر بهم الي الإسكندريه غدًا، وكشفت مصادر من داخل الجهاز الفني أن محمد الشناوي حارس المرمي جاهز تمامًا لموقعة الترجي ولا يوجد أدني إصابة لديه فقد تعرض لكدمه بسيطة أمام الوصل الإماراتي في ذهاب دور الــ16 لكاس زايد للأندية أبطال العرب، ففضل الخروج لتجنب الإصابة.

