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رياضة

الحضري :لم استشر أحمد ناجي في قرارين وشكوته لصالح سليم.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:31 ص
الحضري وناجي
الحضري وناجي
محمد رشاد
كشف عصام الحضري، حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن قرارين لم يأخذ فيهما رأي أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر الوطني .

وقال الحضري في مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "القرارين عندما رحلت عن الأهلي، والآخر هو الإعتزال الدولي، لكن لو عاد الزمن سأستشيره".

ورد أحمد ناجي عن حديث الحضري قائلًا: "علمت القرار وهو في الطائرة، ولو كان في المطار كنت سأمنعه، لأن هذا أسوأ قرار في حياته، وكان سيصل لمكانة أخرى لو لم يأخذ هذا القرار".

وأردف الحضري : "لايوجد شئ اسمه خليفة الحضري ومحمد بركات ومحمد ابو تريكة، قد يكون هناك لاعب أفضل من اللاعبين القدامى، أو لاعب مثل أعلى لآخر، لكني غير مقتنع بفكرة أن أي حارس خليفة للآخر.

وكشف الحضري عن الموقف الذي شكي فيه احمد ناجي للراحل صالح سليم اسطورة الاهلي عندما كان يلعب فى صفوفه :" ذهبت اشتكي لصالح سليم أنه يقسو علي فى التدريبات ، لكن حاليا انا تاعب المدربين الذين اعمل مهم في التدريبات وهم يعلمون جيدًا انني احب التدريبات والعمل".
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