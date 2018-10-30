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حوادث

تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبرى - اسلام مقلد
تشهد محاور محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية، معدلات سير متوسطة على جميع المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية.

ويشهد منزل كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للزمالك أحجام مرورية متوسطة، ويشهد محور الثورة المتجه لمصر الجديدة أحجاما مرتفعة.

من ناحيه أخرى، انقلبت سيارة بكوبرى الواحة المتجه لمدنية نصر دون وقوع مصابين وعلى الفور اتجهت قوات المرور لرفع اثار الحادث ومنع حدوث أى كثافات مرورية.

ويشهد شارع الخليفة أحجام مرورية مرتفعة نتيجة منطقة الأعمال، فيما يشهد كوبرى أكتوبر القادم من الشرق ومتجه وسط البلد والجيزة كثافات مرورية متوسطة.

كما رصدت إدارة مرور القاهرة بقعة زيت أعلى اكتوبر بمنطقة العروبة المتجه لمدنية نصر وتم التعامل معها وإزالتها.

وتم انتشار الخدمات المرورية بالمكان لتسيير حركة المرور، وكذلك باقى الكبارى والانفاق مازالت الحركة المرورية بها تعمل بشكل طبيعى.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.
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