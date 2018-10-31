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أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الاربعاء 31-10-2018.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واليورو 20.32 جنيه للشراء، 20.43 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 22.89 جنيه للشراء، 23.01 جنيه للبيع، فيما بلغ الفرنك السويسري 17.87 جنيه للشراء، 17.96 جنيه للبيع، والين الياباني "100 ين" 15.95 جنيه للبيع، 16.04 للشراء.

وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 699 جنيها للجرام، وعيار "21" نحو 612 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" نحو 525 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4896 جنيها.
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