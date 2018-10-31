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رياضة

اليوم .. راحة للمنتخبات المشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:44 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
القسم الرياضى
تحصل المنتخبات العربية للكرة الطائرة رجال السبعة المشاركة في النسخة رقم 21 التي تستضيفها القاهرة حتى يوم السبت المقبل على ملعب الصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى، على راحة اليوم من المنافسات، على أن تعود المباريات للانطلاق غدا الخميس وتستمر حتى اسدال الستار عن المنافسات، حيث تقام غدا ثلاث مواجهات، الأولى فى تمام الساعة الثالثة مساء بين منتخبي العراق والبحرين، والثانية تنطلق فى تمام الساعة الخامسة مساء بين الأردن والجزائر ، أما المواجهة الثالثة فتجمع بين منتخبي مصر وفلسطين فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويحصل المنتخب العمانى على راحة.

وبعد انتهاء المواجهات الثلاث الماضية، اتضح أن المنافسة على اللقب أصبحت محصورة بين منتخبى مصر والبحرين، وسوف يحدد اللقاء الذي يجمع بينهما يوم السبت المقبل بطل النسخة الحالية، فى حين ابتعد المنتخب الجزائرى عن التواجد ضمن المنتخبات الثلاثة الأولى بعد خسارته في مباراتين. 

الجدير بالذكر أن البطولة يشارك فيها 7 دول من أقوى المنتخبات العربية هي العراق وعمان وفلسطين والجزائر والبحرين والأردن بجانب المنتخب الوطني المصري صاحب الأرض.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، يلعب كل فريق 6 مباريات ويتوج باللقب الفريق الاكثر حصولا على النقاط.
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