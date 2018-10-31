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بدء نقل 1006 مدابغ بمنطقة سور مجرى العيون

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:51 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن المحافظة بدأت الخطوات الرئيسية لنقل المدابغ بسور مجرى العيون بإجمالي 1006 مدبغة إلى منطقة الروبيكي في مدينة بدر، مؤكدا أنه تم نقل 200 مدبغة إلى منطقة الروبيكي.

وأوضح فؤاد خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية دي أم سي، أن الدولة قد بدأت في مشروع نقل المدابغ منذ سنة ونصف، وقد تم حصر كل إعداد القاطنين من الملاك والمستأجرين، مضيفا أنهم قاموا بالعديد من الإجراءات القانونية الهامة تعويض أصحاب المدابغ بمماثلة في الروبيكي أو مبالغ مالية.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنهم يقومون بنقل الأسر بمنطقة سور مجري العيون على مرحلتهم، وتم حصر حوالي 1450 أسرة، مؤكدا أن الدولة تسعي توفير وحدات سكنية.
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