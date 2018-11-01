المصريون عن شهر 11: يجعله سويت نوفمبر بحق جاه المصطفى

مع بداية دخولنا الى شهر نوفمبر، عبر عدد من رواد تواصل الاجتماعى عن فرحتهم بتدشين ، هاشتاج #سويت_نوفمبر، ليتصدَّر قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.



وغرد عدد من المصريين بتويتات ساخرة احتفالا بالشهر منها: "يجعله سويت نوفمبر بحق جاه المصطفى لحسن السنة دى شالت ماخلت والله".



ويرتبط شهر نوفمبر فى اذهان المصريين بشهر الحب ، والذى يتم انتقال من شهور الصيف والحر،الى الشتاء وتناول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى التعليقات باتجاهات مختلفة، ما بين المزاح والفكاهة، والدعوات والأمنيات بأن يكون شهرًا سعيدًا على الجميع.



فيعود هذا اللقب إلى الاقتباس من الفيلم الأجنبى الذى يحمل نفس الاسم "sweet novamber"، الذى تم عرضه عام 2001، حيث يروى قصة فتاة تتعلق بشاب لمدة شهر، إلا أنها تريد الاستقرار معه ومن ثم يشعر هو بعدم الاستغناء عنها، ولكن نتيجة لمرضها كانت لا تود أن يعش معها، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى رومانسى مما يعطى للفيلم أجواء من البهجة، التى تمنى المصريون أن يحملها شهر نوفمبر فى طياته لهم.