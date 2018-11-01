قصواء الخلالي عن منتدى شباب العالم: مصر تبني المستقبل

نشرت الإعلامية قصواء الخلالي صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب وصولها إلى شرم الشيخ للمشاركة بمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية والذي تبدأ فعالياته من 3 وحتى 6 نوفمبر.وقالت الخلالي إن الشباب هم أصل المستقبل وبدايته وأن مصر من خلال مؤتمرات الشباب والمنتدى الذي يُعقد للعام الثاني على التوالي تطلع على مقومات الفكر الشبابي لنخبة من شباب دول العالم الذين يمثلون بناة المستقبل في بلادهم الأمر الذي يكفل لمصر بوضوح أن ترى مستقبل العالم وتستعد له.وتابعت الخلالي: "خلال منتدى شباب العالم العام الماضي، كانت الوجوه غير متشابهة واللغات متباعدة، لكن النفوس تلاقت جميعًا على هدف واحد، وهو التعرف على ثقافة الآخرين والتقارب معهم وصناعة فكرة كبيرة من كل فكرة صغيرة مختلفة طرحت، وفي هذا العام يشهد المنتدى مشاركة أكثر من 5000 شاب وشابة من دول العالم في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، لتتجلى رسالة المنتدى في نسخته الثانية في التعريف بالأعمدة السبعة للشخصية المصرية التي تسعى لتأكيد وحدة النسيج المجتمعي المصري ومنها حضارتنا الفرعونية وامتزاجها بالفلسفة اليونانية الرومانية والثراء الذي قدمته الثقافة القبطية وعززته الطقوس الإسلامية".وأضافت الخلالي: "نستطيع أن نصف هذا المنتدى بأنه مصري المنشأ عالمي المحتوى لأنه يضم خليطا ومزيجا إنسانيا وفكريا ممثلا في نخبة من شباب أكثر من 150 دولة من مثقفين وعلماء وأدباء وفنانين وطلبة ورواد أعمال ومبتكرين وغيرهم، وبشكل سيفوق المنتدى الأول كما تقول المؤشرات- سيسمح بعرض كل الأفكار والإبداعات العالمية بكل تطورها ونظامها وأسبقيتها وتنافسيتها خلال جلسات وفعاليات وهوامش المنتدى، وبالتالى سيتشبع بها الشباب المصرى الموجود فى المنتدى، فيبنون عليها ويطورون من أفكارهم ويستوعبون ثقافات واختلافات جديدة تصنع منهم جيلًا أفضل وقيادات أقوى وأذكى للدولة.