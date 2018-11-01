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فن

اليسا باكية: أخفيت عن والدتي إصابتي بالسرطان

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
قالت الفنانة اللبنانية اليسا انها اخفت عن والدتها خبر اصابتها بمرض سرطان الثدي خوفا عليها من الصدمة ، لافتة الى انها اكتفت بإخبار شقيقها كميل واحدى صديقاتها.

واضافت اليسا خلال حلولها ضيفة في برنامج معكم منى الشاذلي انها عندما استمعت لهذا الخبر ظلت ٦ ساعات في صدمة شديدة ، مشيرة الى ان الطبيب اخبرها بطريقة صادمة عن اصابتها بالسرطان.

وتابعت انها اجرت العملية بعد اسبوع من علمها بإصابتها بالسرطان ثم خضعت للعلاج الإشعاعي على مدار ٤٥ يومًا.
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