اليسا باكية: أخفيت عن والدتي إصابتي بالسرطان

قالت الفنانة اللبنانية اليسا انها اخفت عن والدتها خبر اصابتها بمرض سرطان الثدي خوفا عليها من الصدمة ، لافتة الى انها اكتفت بإخبار شقيقها كميل واحدى صديقاتها.
واضافت اليسا خلال حلولها ضيفة في برنامج معكم منى الشاذلي انها عندما استمعت لهذا الخبر ظلت ٦ ساعات في صدمة شديدة ، مشيرة الى ان الطبيب اخبرها بطريقة صادمة عن اصابتها بالسرطان.
وتابعت انها اجرت العملية بعد اسبوع من علمها بإصابتها بالسرطان ثم خضعت للعلاج الإشعاعي على مدار ٤٥ يومًا.
واضافت اليسا خلال حلولها ضيفة في برنامج معكم منى الشاذلي انها عندما استمعت لهذا الخبر ظلت ٦ ساعات في صدمة شديدة ، مشيرة الى ان الطبيب اخبرها بطريقة صادمة عن اصابتها بالسرطان.
وتابعت انها اجرت العملية بعد اسبوع من علمها بإصابتها بالسرطان ثم خضعت للعلاج الإشعاعي على مدار ٤٥ يومًا.