اليسا باكية: أخفيت عن والدتي إصابتي بالسرطان

قالت الفنانة اللبنانية اليسا انها اخفت عن والدتها خبر اصابتها بمرض سرطان الثدي خوفا عليها من الصدمة ، لافتة الى انها اكتفت بإخبار شقيقها كميل واحدى صديقاتها.



واضافت اليسا خلال حلولها ضيفة في برنامج معكم منى الشاذلي انها عندما استمعت لهذا الخبر ظلت ٦ ساعات في صدمة شديدة ، مشيرة الى ان الطبيب اخبرها بطريقة صادمة عن اصابتها بالسرطان.



وتابعت انها اجرت العملية بعد اسبوع من علمها بإصابتها بالسرطان ثم خضعت للعلاج الإشعاعي على مدار ٤٥ يومًا.