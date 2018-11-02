تجمع أكثر من دولة عربية في انترناشونال فاشون أورد.. صور

انطلقت فاعليات المؤتمر الصحفي إنترناشيونال فاشون أوورد في موسمه الرابع، وذلك في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، وذلك بعد نجاحه خلال ٣ مواسم متتالية تعاقب فيها الصيف والشتاء.



وتختلف هذه الدورة بمشاركة مميزة من أكثر من دولة عربية حيث تشارك مصممة الأزياء، وذلك بإخراج المخرج أيمن صقر، وتقديم الإعلامية رشا سليمان، والإعلامية المغربية إيمان جداوي.



ويضم المؤتمر مجموعة من المصممين العرب من المملكة العربية السعودية المصممة أميمة عزوز، ومن المملكة المغربية المصممة صوفيا علاوي.، ومن الجزائر المصمم كريم أكروف، ومن البحرين للمصممة ابتسام سلمان، ومن مصر المصممة هبة أبو النجا.



وقد حضر المؤتمر مجموعة من صفوة سيدات المجتمع وبعض نجمات السينما والدراما، حيث ترك المصممين الحضور يلقون عليهم بعض الأسئلة، والتي تتحدث عن تفاصيل الفاشون شو والذي سوف يقام يوم غد.