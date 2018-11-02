شاهد صيحات غرفة المعيشة لعام 2019

تعد غرفة المعيشة من أكثر الأماكن التى يجتمع فيها أفراد الأسرة ويمضون الكثير من وقتهم فى التسامر وتبادل الأحاديث وتناول الطعام ومشاهدة التلفاز وغيرها من الأشياء التى يقومون بها داخل هذه الغرفة.



وعرضت صفحة بهجة دار على موقع التواصل "فيس بوك"، مجموعة متنوعة من أجمل صيحات ديكور غرفة المعيشة لعام 2019 .



وتتميز صيحات ديكور 2019 لغرفة المعيشة أنها تميل للطابع الكلاسيكى مع إضافة بعض اللمسات العصرية البسيطة فنجد الأنتريه ذو تصميم تقليدى بينما نجد المنضدة بتصميم عصرى غير تقليدى .



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