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تعليم

1216 طالبا وطالبة ترشحوا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا.. صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:32 م
صدى البلد
ايمن رياض
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، سحب وتقديم استمارات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية لكليات الجامعة العشرين لعدد 1216 طالبا وطالبة بإجمالي 789 طالبا و427 طالبة.

وجاءت كلية الهندسة بأعلى نسبة لعدد المرشحين بترشح 123 طالبا وطالبة، يليها الزراعة والألسن بترشح 82 طالبا وطالبة بكل منهما، ثم السياحة والفنادق بترشح 75 طالبا وطالبة، وترشح بكلية العلوم 72 مرشحا.

كما ترشح بالتربية الرياضية 70 مرشحا، وبالحقوق ترشح 69 طالبا وطالبة، وترشح في كل من كلية الطب والتربية النوعية 64 مرشحا، وفي دار العلوم ترشح 62 مرشحًا، وتقدم للترشح بكلية الطب البيطري 56 مرشحا، بينما ترشح بالآداب 58 طالبا وطالبة، وبطب الأسنان 56 مرشحا، وبالتربية 55 مرشح، والصيدلة 48 مرشحا، والتربية الفنية 43 مرشحا، كما تقدم للترشح بالحاسبات والمعلومات 38 مرشحا، وبالتمريض 37 مرشحًا، وبالفنون الجميلة 31 مرشحًا، وأخيرا تقدم للترشح بكلية التربية للطفولة المبكرة 28 طالبة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الانتخابات الطلابية تجري في إطار ديمقراطي من الحرية والشفافية، وقامت الجامعة بتوفير بيئة تنافسية عادلة تمكن الطلاب من اختيار مرشحيهم، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين رسميًا الأحد القادم الرابع من نوفمبر، وبدء تلقي الطعون وفحصها خلال يومي الخامس والسادس من نفس الشهر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من الخميس 8 نوفمبر، وانتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد الموافق الحادي عشر من نوفمبر الجارى.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات تضم فى عضوية كلًا من الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، بالإضافة لعضوية طالبان من المتميزين بالأنشطة من غير المرشحين.
1216 طالبا وطالبة ترشحوا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا.. صور
1216 طالبا وطالبة ترشحوا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا.. صور
1216 طالبا وطالبة ترشحوا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا.. صور
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