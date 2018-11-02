استقرار اسعار العملات الاجنبية والعربية والذهب...الدولار بـ 17.95 جنيه .. الريال السعودى يستقر عند 4.78 جنيه.. وعيار 21 يسجل 611 جنيها للجرام

اسعار العملات اليوم:

الدولار يسجل 17.95 جنيه للبيع واليورو بـ 20.60 جنيه للبيع

الاسترليني يسجل 23.39 جنيه للبيع والريال السعودى بـ 4.78 جنيه للبيع

الدرهم الاماراتى يسجل 4.88 جنيه للبيع والدينار الكويتى بـ59.17 جنيه للبيع

استقرار اسعار الذهب بالسوق المحلى و عيار 21 يسجل 611 جنيها للجرام



شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، استقرارا، خلال تعاملات، اليوم الجمعة ،2-11-2018 ،وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.8601 جنيه للشراء، و17.9553 جنيه للبيع.



وسجل متوسط سعر اليورو نحو 20.4945 جنيه للشراء، و20.6073 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.2646 جنيه للشراء، و23.3957 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 17.9337 جنيه للشراء، و18.0328 جنيه للبيع.



وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.9125 جنيه للشراء، و16.0001 جنيه للبيع، سجل اليوان الصيني نحو 2.5742 جنيه للشراء، و2.5886 جنيه للبيع.



واستقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.7575 جنيه للشراء، و4.7843 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيه للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع، وسعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.



استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسجل الجرام عيار 21 نحو 611 جنيهًا، والجرام عيار 18 نحو 523 جنيهًا.



وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 700 جنيه، والجنيه الذهب نحو 4892 جنيهًا.



وسجل السعر العالمى للذهب نحو 1225 دولارا للأوقية.