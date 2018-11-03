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رياضة

رئيس برزنتيشن: 1000جنيه دعم لكل مشجع أهلاوي يحضر نهائي رادس

السبت 03/نوفمبر/2018 - 12:38 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
فجر محمد كامل رئيس برزنتيشن مفاجأة كنوع من الاحتفال عقب فوز الأهلي أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"معلش الحسابات التجارية صعب التعامل معها عاطفيًا .. بمناسبه نتيجة اليوم .. ( ١٠٠٠ جنيه من حسابي الشخصي في برزنتيشن ) دعم لكل مشجع يسافر تونس حتى اللي دفعوا كمان .. معلش ببوظ لكم شغلكم يا رجالة برزنتشن ... #جمهور_الكورة_حياتنا ".

ليرد أحمد الشيخ نجم الفريق :" اعمل حسابي معاهم"

ويذكر ان الاهلي فاز بثلاثية مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا ببرج العرب.
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