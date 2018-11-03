رئيس برزنتيشن: 1000جنيه دعم لكل مشجع أهلاوي يحضر نهائي رادس

فجر محمد كامل رئيس برزنتيشن مفاجأة كنوع من الاحتفال عقب فوز الأهلي أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف.



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"معلش الحسابات التجارية صعب التعامل معها عاطفيًا .. بمناسبه نتيجة اليوم .. ( ١٠٠٠ جنيه من حسابي الشخصي في برزنتيشن ) دعم لكل مشجع يسافر تونس حتى اللي دفعوا كمان .. معلش ببوظ لكم شغلكم يا رجالة برزنتشن ... #جمهور_الكورة_حياتنا ".



ليرد أحمد الشيخ نجم الفريق :" اعمل حسابي معاهم"



ويذكر ان الاهلي فاز بثلاثية مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا ببرج العرب.