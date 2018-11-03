إنتر ميلان يسعى لتضييق الخناق على نابولي بالكالتشيو أمام جنوى

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره جنوى، اليوم، السبت، الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".



ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز على جنوى في مباراة اليوم، من أجل خطف النقاط الثلاث، وتضييق الخناق على فريق نابولي الذي يحتل وصافة الدوري.



ولعب النيراتزوري 10 مباريات في الدوري الإيطالي حتى الآن، وحقق الفوز في 7 مباريات وخسر مبارتان، بينما تعادل مباراة واحدة.



ويحتل إنتر المركز الثالث في ترتيب فرق الكالتشيو برصد 22 نقطة، خلف نابولي الذي يحتل الوصافة بـ 25 نقطة، بينما يحتل جنوى المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.