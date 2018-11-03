التليفزيون القطرى الرسمي يعلن إرسال 4 ملايين دولار من الدوحة لحماس

أعلن تليفزيون قطر الرسمي اليوم "السبت" عن إرسال الدوحة لـ 15 مليونا و167 ألف ريال قطري لتمويل أنشطة حركة حماس وهو ما يعادل 4 ملايين و360 ألف دولار أمريكي.



وقال التليفزيون إن قطر قررت منذ 7 أكتوبر الماضي إرسال تمويلات مالية لحماس بمبالغ طائلة حتى تتمكن الحركة من استمرار ممارسة أنشطتها فى غزة وخارجها.



وكشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أمس الجمعة عن دخول أموال قطرية إلى قطاع غزة قبل منتصف الشهر الجاري، لتمويل أنشطة حركة حماس، وذلك وفقا لما أبلغت به إسرائيل السفير القطري المنتدب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة محمد العمادي في الأيام الأخيرة.



وذكرت الصحيفة اللبنانية في تقريرها أن قيمة التمويل الموجه من قطر لحماس يبلغ نحو 90 مليون دولار، وهو ما يتطابق مع تصريح سابق لوزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، والتي أعلنت فيها موافقة حكومة تل أبيب على إدخال التمويل القطري لحماس.