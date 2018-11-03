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رياضة

الزمالك يحسم موقف طارق حامد من المشاركة أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:39 م
طارق حامد
طارق حامد
ملك موسى
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس، حسم موقف مشاركة طارق حامد في مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز اليوم في التدريبات. 

ويخضع اللاعب لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات ولحاقه بمباراة الحدود المقبلة.

ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة في القدم ولم يتعافَ منها ولم يشارك في اللقاء الماضي أمام دجلة وترك معسكر المباراة قبل ساعات منها. 

وكان الزمالك قد حقق الفوز على وادي دجلة بأربعة أهداف لهدفين ليتصدر الدوري بـ20 نقطة.

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