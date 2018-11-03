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مرأة

منها حليب الأم .. 5 طرق لعلاج الخنفرة عند الرضع

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:38 م
صدى البلد
رنا عصمت
الخنفرة والرشح عند الرضع، من أهم المشاكل التي تريد الأمهات وضع حلول لها، فالرشح والزكام يصيب الأطفال الرضع بدرجة كبيرة عن الأطفال الكبار ، حيث ان فتحة الانف عند الرضع صغيرة وتكون المخاط في الأنف يؤدي إلى حدوث الخنفرة وانسداد الأنف وعدم قدرة الطفل علي التنفس.

لذا قدم الدكتور يوسف قضا استشاري طب اطفال، علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرق لعلاج الخنفرة عند الرضع ومن هذه الطرق ما يلي:

1-حليب الأم:
حليب الأم يمكن ان يعالج الخنفرة وانسداد الأنف عند الرضع، فوضع نقطتين من حليب الأم في انف الرضيع تؤدي إلى إزالة احتقان الأنف والتخلص من الرشح والخنفرة عند الرضع.

2-محلول الملح:
يوضع نقطتين من محلول الملح الفسيولوجي في انف الرضيع ، قبل الرضاعة بخمس دقائق فهو يزيل الاحتقان ويجعل الطفل قادرا على الرضاعة.

3-بخار الماء:
الجلوس بالطفل في الحمام بعد ملئه ببخار الماء الدافئ، فذلك يعمل علي تقليل احتقان الأنف والتخلص من الخنفرة عند الرضيع.

4-شفاط الأنف:
من الطرق المهمة في التخلص من الخنفرة والرشح عند الرضع وهو عمل شفط للمخاط من الانف، ويوضع في الانف حليب الأم او نقط محلول الملح الفسيولوجي قبل عمل التشفيط.

5-الماء الدافئ لعلاج خنفرة الانف:
في الأطفال الرضع اكبر من 6 أشهر فيمكن إعطائه الماء الدافئ أو عصير التفاح بدون سكر فهو يساعد على التخلص من الخنفرة وعلاج الزكام عند الرضع.
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