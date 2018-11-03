كشف غموض غرق سعوديتين في نهر بنيويورك.. صور

عثر على جثتين لشابتين سعوديات مقيدتان بشريط لاصق حول خصرهما وكاحليهم بعد أن قفزوا إلى نهر هدسون بمدينة نيويورك الأمريكية للانتحار بدل من العودة إلى المملكة العربية السعودية.



وبحسب صحيفة "ميرور"، قال ديرموت شيا ، رئيس قسم الشرطة في شرطة مدينة نيويورك ، في مؤتمر صحفي إن تالا فاري ، البالغة من العمر 16 عاما ، وروتانا فاريا ، 23 عاما ، من المحتمل أنهم قفزوا في المياه وهم على قيد الحياة وقيل إنهم فضلوا الانتحار على العودة إلى البلاد.



الأختان يعيشان على بعد 250 ميلا من ولاية فرجينيا.



وأفاد شيا "في هذه المرحلة لا توجد لدينا معلومات موثوق بها عن وقوع أي جريمة في مدينة نيويورك لكن الحادث قيد التحقيق."



وقال شيا للمحققين إن النساء اللواتي اكتشفت جثثهن على يد أحد المارة في 24 أكتوبر "يفضلن إلحاق الأذى بأنفسهن والانتحار من العودة إلى السعودية".



استخدم المحققون شهادات شهود عيان ، وأدلة فيديو ، وتتبعوا قائمة مشتريات بطاقات الائتمان للاخت الكبرى التي أنفقتها من أجل الطعام والفندق والمواصلات لتحديد أنه من المحتمل ألا يكون هناك أي خطأ في موتهم.



وقال شيا إنهما بقيا في وقت لاحق في مركز لإيواء ضحايا العنف المنزلي حتى نهاية أغسطس ويبدو أنه وصل إلى مدينة نيويورك في الأول من سبتمبر قبل الإقامة في عدد من "الفنادق الراقية".



وقالت الشرطة إن الأخوات اللاتي كن يعشن في الولايات المتحدة لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام تعرضن للإيذاء الجسدي وربما تقدمن بطلب لجوء أمريكي.



وأفادت الصحيفة أنه لم يتم بعد تحديد سبب الوفاة.



