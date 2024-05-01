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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية في القاهرة تهنئ الشعب المصري بحلول عيد العمال

السفارة الروسية في
السفارة الروسية في القاهرة

هنأت السفارة الروسية في القاهرة، اليوم الأربعاء، الشعب المصري بحلول عيد العمال، قائله: “عيد العمال مبارك لأصدقائنا المصريين الأعزاء”.

وقالت السفارة الروسية في القاهرة، في بيان لها، إن الشعب المصري والروسي مرتبطان بتقاليد الصداقة العمالية القديمة والغنية. 

وأشارت إلى أنه في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي قدم الاتحاد السوفييتي المساعدة لمصر في تصميم وبناء حوالي 100 المنشأة الصناعية التي أصبحت أساسا للتصنيع المصري. 

ولفتت إلى أن أحد المشاريع المشتركة الرئيسية، هو السد العالي في أسوان الذي تم بناؤه بمساعدة مالية وفنية من الاتحاد السوفيتي.

وذكرت السفارة الروسية في القاهرة، أن اليوم يعمل 16 ألف مصريين وروسي معا على ساحل البحر الأبيض المتوسط لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر في مدينة الضبعة التي ستعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2030.

ولفتت السفارة إلى أن محطة الطاقة النووية في الضبعة لن توفر الكهرباء لسكان مصر فحسب، بل ستسمح لها أيضا بتصدير الفائض لديها.

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