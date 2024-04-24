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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الروسية في القاهرة تعلق على الدعم العسكري الأمريكي الجديد لأوكرانيا

السفارة الروسية في
السفارة الروسية في القاهرة

علقت السفارة الروسية في القاهرة، اليوم الأربعاء، على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة تمويلية جديدة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقالت السفارة الروسية في القاهرة في بيان لها، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن إرسال الأسلحة الجديدة إلى نظام كييف الإرهابي، ومن بينها صواريخ بعيدة المدى، لمواصلة الحرب ضد روسيا، بما في ذلك قصف المدارس والمستشفيات الروسية.  

وأشارت السفارة الروسية، أنه يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن بسعادة عن توفير 26 مليار دولار للاحتياجات العسكرية لإسرائيل، التي تستعد الآن لمهاجمة مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة، حيث يتواجد فيها الآن 1.5 مليون مدني.

وشددت السفارة على أن واشنطن ستتحمل المسؤولية بشكل مباشر عن الوفيات الجديدة للأطفال والنساء الروس والفلسطينيين. 

ولفتت إلى أن بايدن سيحاكم حتما أمام محكمة التاريخ عن المعاناة التي سببها للعالم أجمع في سعيه الدائم إلى الهيمنة العالمية.

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