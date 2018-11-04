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أخبار العالم

اقتلاع أشجار وأعمدة كهرباء وفيضانات.. الطقس السيئ يجتاح إيطاليا.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:45 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت قناة يورو نيوز الإخبارية أن موجة الطقس السيء الذي تشهده إيطاليا تسبب في اقتلاع أشجارا وأعمدة كهرباء في عدة مناطق بشمال شرق البلاد.

ووفقا للقناة، شهدت منطقة جبلية تقع بإقليم فينيسيا جيوليا تساقطا لأمطار كثيفة أغرقت شوارع مدينة البندقية، والتى شهدت عدة طريق انزلاقات أرضية كما انهارت عدة جسور بسبب الفيضانات، وأدت الرياح القوية إلى سقوط أبراج المولدات لتترك أكثر من 1600 عائلة دون كهرباء، فيما سعت السلطات إلى تركيب مولدات كهربائية جديدة حتى تتحسن أحوال الطقس.

كانت مدينة فينيسيا شهدت هطولا لأمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية ما جعل السلطات تمنع السياح من الوصول إلى ساحة سانت مارك الرئيسية، فيما لجأن المطاعم إلى طرق مختلفة لاستقبال الزبائن بعد ارتافع منسوب المياه حيث قام موظفو أحد المطاعم بحمل البيتزا وتقديمها للزبائن، بينما تغوص أقدامهم في المياه، فيما ارتدى الزبائن أيضًا أحذية بأعناق طويلة وهم يجلسون لتناول وجباتهم.




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