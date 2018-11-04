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فن

مدحت صالح يحيي حفلاً على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.. اليوم

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:27 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
على مسرح سيد درويش بدر أوبرا الإسكندرية يحيي المطرب مدحت صالح اليوم حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ27 التي تتواصل فعالياتها حاليًا.

ويحيي "مدحت" الحفل بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وبمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، تسبقه فقرات متنوعة لكل من عازف القانون العراقي فرات قدوري وفرقته الموسيقية والفنانة مروة ناجي. 

يذكر أن هذه الدورة تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية، ومهداة للراحلين الموسيقار ميشيل المصري، وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، وتضم 43 حفلة على 7 مسارح تابعة لدار الأوبرا بمشاركة 8 دول عربية، و16 دولة أخرى بين عربية وأجنبية؛ تشارك في المؤتمر العلمي للمهرجان.
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