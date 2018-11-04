تعرف على قائمة المنتخب كاملة لمواجهة تونس الإفريقية

أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، أسماء 16 لاعبا محليا اختارهم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكى خافيير أجيري للانضمام للمعسكر المقبل استعدادا لمباراة تونس المقبلة فى تصفيات بطولة الأمم الافريقية.



وهم: عمرو السولية (الأهلى) ومروان محسن (الأهلى) وطارق حامد (الزمالك) ومحمد هانى (الأهلى) وأيمن أشرف (الأهلى) ومحمد الشناوى (الأهلى) ومحمود حمدى "الونش" (الزمالك) وباهر المحمدى (الإسماعيلى) وصلاح محسن (الأهلى) ومحمد محمود (دجلة) ومحمود عبد الرحيم "جنش"(الزمالك) ومحمد أبو جبل (سموحة) ومحمد حمدى (بيراميدز) وأحمد أيمن منصور (بيراميدز) وإسلام جابر(الداخلية) وطاهر محمد (المقاولون).



وكان أجيرى ضم 11 لاعبا محترفا للمباراتين وهم ‏أحمد المحمدي ( أستون فيلا الإنجليزي)، أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن (تريزيجيه) (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (باوك اليونانى)، محمد عواد (الوحدة السعودي)، سام مرسي (ويجان أتلتيك الإنجليزي)، حسين الشحات (العين الإماراتي)، علي غزال (فانكوفر الكندي)، عمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي).



وينطلق معسكر المنتخب يوم 12 من نوفمبر الجارى بمدينة برج العرب حتى موعد مباراة تونس المقرر لها يوم 16 من نفس الشهر على ملعب استاد الجيش ببرج العرب الساعة السادسة مساء.



