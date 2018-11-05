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ديني

هل يجوز للخاطب رؤية وجه خطيبته المنتقبة؟

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:12 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع أباح للشاب إذا أراد خطبة الفتاة المنقبة أن ينظر إليها، حتى يقدم على الأمر على بصيرة.

وأضاف "شلبي"، في إجابته على سؤال « هل يجوز للفتاة المنقبة أن تخلع النقاب أمام خطبيها بعد إتمام الخطبة ؟»، أنه يجوز للفتاة المنقبة أن تكشف النقاب عن خطيبها وله أن يكرر النظر حتى يجزم بالخطبة أو عدمها، فإما أن تعجبه المرأة ويمضي في النكاح، وإما أن يعدل إلى غيرها.

وأشار إلى أن الخطبة فائدتها إن كلا الطرفين يتعرف على الأخر، فيجوز للفتاة المنقبة أن تكشف النقاب أمام خطيبها طالما في أمن وامان من الفتنة، مُشيرًا إلى أنه ليست رؤيته لها عدد معين يمكن الالتزام بها قبل الخطبة.
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