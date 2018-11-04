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تعليم

١٣٠٥ طلاب في القائمة المبدئية للمرشحين بانتخابات جامعة عين شمس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:26 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
أعلنت جميع كليات جامعة عين شمس كشوف بأسماء الطلاب المتقدمين لانتخابات اتحادات طلاب الجامعة للعام الجامعى ٢٠١٨: ٢٠١٩ وذلك تحت رعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وإشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف العام على أعمال اللجنة.

وأكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أنه تمت مراجعة أعداد المتقدمين للترشح بانتخابات اتحاد الطلاب بالكليات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تغيير في أعداد المتقدمين المعلنة، يوم الخميس الماضي، بعد انتهاء أعمال تقديم الطلاب للترشح للانتخابات، حيث تقدم ١٣٠٥ طلاب.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات بجامعة عين شمس، والتي تضم كل من: د. عبد الوهاب جودة الأستاذ بكلية الآداب ود. تامر عبد المنعم راضى مسئول الإتصال باللجنة، ومحمد الديب أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب، وسحر مجاهد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإبراهيم سعيد المنسق العام للأنشطة الطلابية، وطارق أحمد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية والطالبة مريم على بكلية التربية والطالب عبد الرحمن جمال بكلية الحقوق، عن فتح باب الطعون صباح غد الاثنين.

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