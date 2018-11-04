ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ننشر التشكيل الجديد لمجلس الآباء والمعلمين بكفر الشيخ

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:22 م
الدكتور طارق عمارة
الدكتور طارق عمارة
محمود زيدان
أسفرت انتخابات هيئة مكتب مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمحافظة كفر الشيخ، عن فوز الدكتور طارق عمارة، رئيسًا لمجلس الأمناء بالتزكية، وفوز المحاسب أحمد جعفر، نائبًا لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالتزكية، وطارق خطاب لمنصب المراقب المالي بالتزكية.

كما أسفر تشكيل رئاسة اللجان بالمجلس عن فوز المهندس عز جودة برئاسة لجنة المشاركة المجتمعية، ،وبرئاسة لجنة الإعلام والعلاقات العامة، كمال طمان، وبرئاسة لجنة دعم العملية التعليمية، علي أبو عيشة، وبرئاسة لجنة دعم الأنشطة التربوية، الدكتور حمدي حجازي، وبرئاسة لجنة التخطيط والمشروعات السيد بلتاجي، وبرئاسة لجنة الصيانة واللامركزية، أشرف العباسي، وبرئاسة لجنة متابعة تنفيذ قرارت المجلس، كرم عزام.

جاء ذلك بحضور الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأحمد الشربيني، وكيل النقابة العامة للمعلمين، عضو المجلس.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: حذرت من الانتحار القومي .. والتحرك غير مدروس يكلفنا الكثير .. فيديو

ثأر في عز الضهر.. الداخلية تقتل 19 إرهابيا استهدفوا مواطنين فى المنيا بعد تحديد موقعهم داخل الصحراء

السيسي: لم نسمح بخروج قارب هجرة غير شرعية من مصر منذُ عام 2016.. فيديو

جاساما يتحفظ على إدارة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

5 نصائح لمكياج عيد الحب.. صور

حسين الشحات يقود العين للفوز على بني ياس في الدوري الإماراتي.. فيديو

الهضبة يغازل دينا الشربيني من جديد بشكل يجذب حضور حفل زفاف

تعليق نارى من الننى لـ محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وآرسنال

مفاجآت مدوية.. أجيرى يعلن قائمة المنتخب المحلية

الوليد بن طلال : علاقتي بـ الملك سلمان جيدة.. ومقتنع بعدم معرفة ولي العهد بحادث خاشقجي

شاهد .. مجموعة من المراهقين يوجهون الإهانات لسيدة مريضة عقليًا بالبصق والبيض

كلب ينهش جسد رضيعة حتى الموت أمام أمها فى فناء المنزل .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

5 نصائح لمكياج عيد الحب.. صور

ياسمين صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير خاصة.. صور

فيديو

طرح فيديو كليب الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم من كل مكان
ياسر رزق: مصر واجهت الهجرة غير الشرعية بالمشروعات القومية .. فيديو
أحمد موسى: الإخوان مستمرون في إحداث الفتنة وضرب النسيج الوطني ..فيديو
أحمد موسى: السيسي يسعى لتأهيل الدولة بعد الانهيار في 2011
شاهد .. أصغر مشاركة فى منتدى شباب العالم رضيعة .. ووالدها يوضح السبب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟