ننشر التشكيل الجديد لمجلس الآباء والمعلمين بكفر الشيخ

أسفرت انتخابات هيئة مكتب مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لمحافظة كفر الشيخ، عن فوز الدكتور طارق عمارة، رئيسًا لمجلس الأمناء بالتزكية، وفوز المحاسب أحمد جعفر، نائبًا لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالتزكية، وطارق خطاب لمنصب المراقب المالي بالتزكية.





كما أسفر تشكيل رئاسة اللجان بالمجلس عن فوز المهندس عز جودة برئاسة لجنة المشاركة المجتمعية، ،وبرئاسة لجنة الإعلام والعلاقات العامة، كمال طمان، وبرئاسة لجنة دعم العملية التعليمية، علي أبو عيشة، وبرئاسة لجنة دعم الأنشطة التربوية، الدكتور حمدي حجازي، وبرئاسة لجنة التخطيط والمشروعات السيد بلتاجي، وبرئاسة لجنة الصيانة واللامركزية، أشرف العباسي، وبرئاسة لجنة متابعة تنفيذ قرارت المجلس، كرم عزام.



