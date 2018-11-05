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أخبار البلد

وكيل الصيادلة: تطوير اليقظة الدوائية يساعد على حل الأزمات

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:29 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة حريصة على ان تقدم المهنة للمواطنين بشكل جيد ومضمون، مضيفا ان من اساسيات مهنة الصيدلة هو أن من يقدمها يكون صيدليا ومدربا تدريبا عاليا.

وأكد وكيل نقابة الصيادلة، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الفترات السابقة شهدت أكثر من أزمة بسبب إعطاء دواء لحالات اثرت عليهم سلبا وأدت إلى موت بعضهم، مشيرا إلى أن الصيدلي يجب أن يكون مؤهلا.

وأوضح الوكيل، أنه يوجد تطوير اليقظه الدوائية، التي تساعد علي عمل شبكه تواصل معلومات عن الحالات التي تظهر عليها أعراض سلبية لسرعة تفادي المخاطر، مضيفا أنه يجب تبليغ الرقابة وإعطائه صلاحيات لتحريز الدواء وأخذ إجراء حاسم.

وأشار وكيل النقابة، إلى أنه يجب تطهير مهنه الصيادلة من الدخلاء من خلال عمل لجنة تابعة للنقابة تقوم بالتأكد من أن الصيدلية يمتلكها صيدلي، مضيفا أنه يوجد مقترح بوضع لوجو من النقابة علي الصيدليات الملتزمة والمطابقة للمواصفات.
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