تعرف على أبرز تصريحات الرئيس السيسي فى ثاني أيام منتدى شباب العالم.. فيديو

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اليوم الثاني من فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، وأجرى الرئيس حوارا مفتوحا مع الشباب، كما شارك في جلسات "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" ، "أجندة أفريقيا 2062 "، وجلسة ما بعد الحروب والنزاعات ، وأدلى الرئيس بتصريحات هامة على مدار مشاركته في اليوم الثاني من فعاليات المنتدى والتي يلخصها صدى البلد فى السطور التالية:



مستقبل مصر يحدده الشعب وليس القيادة

كل تخريب في تونس الشعب هيدفع ثمنه

لا يوجد أي معلومات حقيقية عن صفقة القرن

موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح وصريح وهو إرضاء الشعب الفلسطيني

الدولة التي يتم هدمها لا تعود مرة أخرى

الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة

حادث مقتل خاشقجى يخضع للتحقيقات

مصر تسعى إلى تطوير علاقاتها مع جميع دول العالم

العملة الأفريقية الموحدة حلم كبير لكل الدول الأفريقية ويحتاج إلى عمل شاق

أمن مصر هو هدف حياتي

المشاكل الموجودة بالمنطقة العربية معقدة بشكل كبير

أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به

ما حدث في المنطقة العربية لم يكن مخططا وتكلفته كبيرة

التحدي الذي تواجهه مصر يعد من أكبر التحديات الإنسانية

الصراع الدائر في العالم يقوم على السلطة والمال

مستعدين نبني دور عبادة لجميع الأديان

اصبروا وعانوا واعملوا بجد.. بس بلاش في الخراب

محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها

حذرت من الانتحار القومي.. والتحرك غير مدروس يكلفنا الكثير

جهود الدولة خلال الخمس سنوات الأخيرة غير مسبوقة

استيعاب المصريين ساعد على تحقيق الإصلاحات سريعا

قارة أفريقيا غنية بالموارد لكنها تحتاج مجهودات لإدارتها

المرأة عندنا هي كل شيء والمصريين عارفين ده عني

تحقيق الاستقرار والأمن يصاحبه التنمية والتعمير

يجب الاهتمام بالنظرة العالمية لدول أفريقيا

قمنا بتشغيل 5 ملايين مواطن خلال تطوير البنية الأساسية

على الدول المتقدمة ألا تستعلي علينا بل ساهموا معنا بقدراتكم

لم نسمح بخروج قارب هجرة غير شرعية من مصر منذُ عام 2016

تصحيح الخطاب الديني أهم مطالب العالم

سقوط أي مصري بحادث إرهابي يؤلم كل المصريين

رؤية القيادة السياسية تساهم في إقرار السلام بالدولة

رؤية الرئيس السادات للسلام عمل متفرد في عصره

بناء السلام الاجتماعي داخل الوطن يجنب الدولة الدخول في صراعات

المعايير المزدوجة سبب نشوب الصراعات بين الدول

ليس لدينا معسكرات للاجئين وعندنا شوارع كاملة يعيش بها غير المصريين

مصر بها 65 مليون مواطن تحت سن الـ40

المنتدى أحد سبل التواصل مع الشباب واكتشاف قدراته

كتاب ومفكرون وأقارب وقراءات أثروا فى تكوين شخصيتى وقناعاتي

