أسعار الذهب والعملات الأجنبية في البنوك اليوم.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الاثنين 5-11-2018.



وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.84 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، واليورو 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 22.58 جنيه للشراء، 22.80 جنيه للبيع، فيما بلغ الين الياباني "100 ين" 15.95 جنيه للشراء، 16.04 جنيه للبيع، الفرنك السويسري 17.07 جنيه للبيع، 17.96 للشراء.



وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 699 جنيهًا للجرام، وعيار "21" نحو 612 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" نحو 525 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4896 جنيهًا.