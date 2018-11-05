محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة النجم الأحمر واستبعاد شاكيري

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، عن قائمة فريقه التي ستواجه النجم الأحمر الصربي، غدًا الثلاثاء، الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وشهدت قائمة ليفربول التي ستواجه النجم الأحمر، تواجد النجم المصري محمد صلاح، بينما قام المدرب الألماني باستبعاد السويسري شيردان شاكيري خوفًا عليه من الضغوطات التي سيتعرض لها من جانب الجماهير الصربية لأسباب سياسية.



وكان الثنائي شاكيري وجرانيت تشاكا لاعبا وسط منتخب السويسري اللذان يعودان إلى أصول ألبانية، احتفلا بتسجيل هدفين خلال مباراة منتخبي صربيا وسويسرا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت بروسيا، بإطلاق أيديهما على طريقة النسر وهو الشعار الشهير الموجود على علم ألبانيا، مما أغضب جماهير صربيا بسبب الصراع السياسي بين البلدين.



وجاءت قائمة الريدز على النحو التالي:



حراسة المرمى: أليسون - مينيوليه - كيليهر



خط الدفاع: مورينو - روبرتسون - لوفرين - فابينيو - ماتيب - الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز



خط الوسط: لالانا - فاينالدوم - ميلنر - أوريجي - نابي كيتا



خط الهجوم: ستوريدج - سولانكي - صلاح - ماني - فيرمينو