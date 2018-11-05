الأزهر تعقد التصفيات النهائية لاختيار فريقها فى أسبوع الجامعات وبرنامج العباقرة

أجريت اليوم التصفيات النهائية لاختيار منتخب جامعة الأزهر للوجه القبلي، فى دوري المعلومات وأسبوع الجامعات وبرنامج العباقرة على مستوى جميع كليات الوجه القبلي للطالبات والطلاب وذلك من أجل أفضل العناصر التي يمكنها تمثيل الجامعة فى تلك الفعاليات والمسابقات وذلك من خلال امتحانات تحريرية في المجالات المختلفة.





عقدت التصفيات تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي بالتعاون بين إدارة رعاية الشباب بالقاهرة ممثلة فى عاطف عبد العاطي مدير عام رعاية الشباب بالقاهرة وإدارة رعاية الشباب بفرع الجامعة بأسيوط ممثلة فى محيي أمين.





يذكر أن جامعة الأزهر شاركت فى مسابقة العباقرة قبل ذلك وفازت بالمركز الثاني على مستوى الجامعات.