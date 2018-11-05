ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الأزهر تعقد التصفيات النهائية لاختيار فريقها فى أسبوع الجامعات وبرنامج العباقرة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:19 م
صدى البلد
محمد شحتة
أجريت اليوم التصفيات النهائية لاختيار منتخب جامعة الأزهر للوجه القبلي، فى دوري المعلومات وأسبوع الجامعات وبرنامج العباقرة على مستوى جميع كليات الوجه القبلي للطالبات والطلاب وذلك من أجل أفضل العناصر التي يمكنها تمثيل الجامعة فى تلك الفعاليات والمسابقات وذلك من خلال امتحانات تحريرية في المجالات المختلفة.

عقدت التصفيات تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي بالتعاون بين إدارة رعاية الشباب بالقاهرة ممثلة فى عاطف عبد العاطي مدير عام رعاية الشباب بالقاهرة وإدارة رعاية الشباب بفرع الجامعة بأسيوط ممثلة فى محيي أمين.

يذكر أن جامعة الأزهر شاركت فى مسابقة العباقرة قبل ذلك وفازت بالمركز الثاني على مستوى الجامعات.

الأزهر تعقد التصفيات النهائية لاختيار فريقها فى أسبوع الجامعات وبرنامج العباقرة
الأزهر تعقد التصفيات النهائية لاختيار فريقها فى أسبوع الجامعات وبرنامج العباقرة
loading...

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. تعرف على عدد زيجاتها ومؤهلها الدراسي

شاهد .. مصرع طفلة بسبب تلال القمامة بشبرا الخيمة

شاهد.. هكذا تداول المصريون أخبار العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

إيمي سلطان تروي تفاصيل تحولها من مهندسة إلى راقصة .. فيديو

شاهد .. أبناء هنا شيحة أثناء عقد قرانها على أحمد فلوكس

ننشر تفاصيل جلسة وزيري التعليم والتعليم العالي بمنتدى شباب العالم

كلوب حائر بشأن سفر شاكيري إلى صربيا مع ليفربول بعد واقعة كأس العالم

بث مباشر..جلسة كيف نبني قادة المستقبل بمنتدى الشباب

كارتيرون يعيد ناصر ماهر وحمدي لقائمة رحلة تونس واستبعاد فتحي ومؤمن زكريا

أنغام تستعد لإحياء حفل بالكويت برفقة أصالة

كاف يعلن تفاصيل حفل جوائز الأفضل فى إفريقيا لعام 2018

السيسي: تطور وسائل الاتصال تسبب في خطر كبير على المنطقة العربية..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

شوقي: عدد المعلمين في مصر يفوق تعداد سكان بعض الدول.. فيديو
وزير التعليم: المعلم ليس المسؤول الوحيد لبناء شخصية الطفل.. فيديو
السيسي: أي محاولة لمنع وسائل التواصل الاجتماعي لن تنجح.. فيديو
شاهد .. مصرع طفلة بسبب تلال القمامة بشبرا الخيمة
السيسي: تطور وسائل الاتصال تسبب في خطر كبير على المنطقة العربية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟