محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة تمي الأمديد الثانوية الصناعية الفنية.. صور

زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، مجمع المدارس بتمي الامديد رافقه احمد همام عضو مجلس النواب واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد والسيد صبح رئيس المدينة.



وافتتح شاروبيم خلالها مدرسة تمي الامديد الثانوية الصناعية الفنية المشتركة نظام ثلاث سنوات والتي تتكون من 45 فصل وتضم 1520 طالب تعليم صناعي، و599 طالب مهني، كما تفقد ورش مدرسة هشام المسري الفنية الصناعية المتقدمة وقسم التفصيل، وطالب مدير عام ادارة تمي الامديد التعليمية بتوفير المواد الخام اللازمة لتشغيل الورش وتعليم الطلاب.



كذلك تفقد المحافظ مدرسة تمي الامديد الرسمية المتميزة للغات والتي تتكون من 13 فصل وسط استقبال طالبات المدرسة بالغناء والأناشيد الوطنية.



وأكد شاروبيم أنه سيتم سد العجز في المدرسين خلال اسبوعين بفتح باب التعاقدات لمعلمين جدد والأولوية ستكون لأبناء المدينة والمركز، مشددا على أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تقديم خدمة تعليمية لائقة تخلق أجيال واعية مبدعة.