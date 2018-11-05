الجبس يبعد حسام حسن عن مواجهة سموحة والداخلية بالدوري الممتاز

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة جهود لاعبه حسام حسن، خلال مباراة الداخلية المقبلة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بملعب برج العرب في إطار لقاءات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.



ويعاني حسام حسن من إصابة في يده، وهو ما استوجب وضعها فى الجبس خلال الساعات القليلة الماضية.



كان علي ماهر، المدير الفني، أعلن درجة الاستعداد القصوى استعداد لمواجهة الداخلية، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن من أجل الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النتائج الجيدة.