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محافظات

توصيل الغاز لـ98 ألف مشترك و9 مصانع و142 مخبزًا بكفرالشيخ.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:51 م
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن توصيل الغاز الطبيعي لـ 98 ألفًا و16 عميلًا، و9 مصانع و142 مخبزًا بلديًا وإفرنجيًا بمراكز كفر الشيخ، دسوق، قلين، بيلا، فوه، بلطيم، برج البرلس.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيكون هناك تسهيلات في توصيل الغاز للمنازل طبقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسداد المبالغ المستحقة على المشتركين من خلال أقساط قيمتها 30 جنيها شهريًا، وبدون فوائد.

وأضاف " المحافظ " أنه تم بحث خطة المشروعات الجارية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكدًا على زيادة معدلات التنفيذ وزيادة الوصلات المنزلية، ومد الخطوط الرئيسية الجديدة بالمناطق التي لم يتم تنفيذ خدمة توصيل الغاز الطبيعي بها.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفر الشيخ؛ لمناقشة موقف تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى المحافظة.
توصيل الغاز لـ98 ألف مشترك و9 مصانع و142 مخبزًا بكفرالشيخ.. صور
توصيل الغاز لـ98 ألف مشترك و9 مصانع و142 مخبزًا بكفرالشيخ.. صور
توصيل الغاز لـ98 ألف مشترك و9 مصانع و142 مخبزًا بكفرالشيخ.. صور
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