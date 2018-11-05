رفع خطوط الكهرباء أعلى الكتل السكانية بالأقصر

تفقد المهندس زكريا عبد الحميد سلام مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع توزيع كهرباء الأقصر، اليوم وبرفقته مسئولي هندسة كهرباء أرمنت، عملية رفع تعارض خطوط الجهد المتوسط المارة أعلي الكتل السكانية بمنطقة الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر.



شدد سلام على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المعمول بها وأن يتم الانتهاء من أعمال التنفيذ طبقًا للمواعيد المحددة لها.



يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع تعارضات خطوط الجهد المتوسط التي تمثل خطورة على المواطنين والمارة أعلي الكتل السكانية و استبدالها بكابلات أرضية للعام المالي 2018 / 2019 حسب التنسيق المسبق مع رؤساء المراكز والمدن والهندسات المختصة و الوحدات المحلية و التي قامت بتحديد المناطق الأكثر خطورة، ولضمان حسن سير العمل وانتظامه وتنفيذًا لتوجيهات المهندس رأفت شمعه رئيس شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء و المهندس مدحت محمد عيد وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر.



