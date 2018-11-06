وزير الخارجية التنزاني يدعو الشركات للاستفادة من الخبرات المصرية

أكد وزير الخارجية التنزاني أوجستين ماهيجا على عمق العلاقات المصرية التنزانية ، ووجه رسالة إلى الشركات التنزانية بأهمية وضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة لما للمصريين من خبرة عريقة في تلك المجالات.



جاء ذلك خلال افتتاح منتدى أعمال إتحاد الصناعات المصرية بتنزانيا، بحضور عدد كبير من المسؤولين على رأسهم رئيس هيئة الإستثمار التنزاني جوفري مونابي ورئيس اتحاد الغرف التنزاني إكتافين ان ميشو.



شارك في المنتدى أكثر من 100 شركة تنزانية من مختلف القطاعات الصناعية ، حيث تتطلع إلى عقد شراكات عمل مع الجانب المصري ، وكذلك لإستيراد العديد من المنتجات المصرية وعلى رأسها الأدوية والحاصلات الزراعية والطباعة ومواد البناء والمواد الكيماوية ، وبناء عليه تم عقد لقاءات موسعة بين ممثليها ونظرائهم من الوفد المصري.



أعلن الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي بإتحاد الصناعات المصرية ورئيس الوفد ، في بيان ، أنه سيتم يوم الأربعاء القادم توقيع بروتوكول تعاون بين مجموعة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات وSuma JKT جهاز الخدمة الوطنية التنزاني لإنشاء مصنع للأسمدة.



كما تم توقيع بروتوكلي تعاون بين إتحاد الغرف التجارية التنزاني وإتحاد الصناعات ، وآخر بين هيئة الإستثمار التنزانية وإتحاد الصناعات المصرية ، وذلك على هامش المنتدى.



وفي وسط حشد ضم أكثر من 10 قنوات تلفزيونية وحضور إعلامي غير مسبوق قام د. الجبلي بإهداء درع إتحاد الصناعات المصرية إلى وزير الخارجية التنزاني.