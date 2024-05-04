طلاب مؤيدون لفلسطين يقاطعون حفل تخرج في جامعة ميشيجان| فيديو

قاطع متظاهرون مؤيدون لفلسطين، حفل تخرج كلية الموسيقى والمسرح والرقص بجامعة ميشيجان، وسط موجة من التظاهرات المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، مجموعة صغيرة من الطلاب الملثمين، وهم يدخلون المسرح ويقاطعون الحفل بالسير بين الجمهور وهم يحملون الأعلام الفلسطينية.

وعرضت الجامعة سلسلة من التحذيرات على شاشة كبيرة على المسرح تطلب من المتظاهرين المغادرة، بينما هتف الطلاب "الولايات المتحدة الأمريكية.. الولايات المتحدة الأمريكية".

وجاء في التحذير: “نطلب الصمت بكل احترام. تعترف جامعة ميشيجان بحق المعارضة، ولكننا نعترف أيضًا بحق المتحدثين في أن يتم الاستماع إليهم".

عقب ذلك، دخلت الشرطة القاعة بينما يتم عرض التحذير الثالث، وجاء فيه: “استمر التعطيل رغم التحذيرين. وفي محاولة لمواصلة الحدث، سيتم الآن اصطحاب المعطلين إلى الخارج".

وقال شهود عيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن الانقطاع استمر بضع دقائق.