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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مأدبة طعام كبرى وطقوس تقتصر على الروم الأرثوذكس..طقوس وعادات رهبان دير سانت كاترين

دير سانت كاترين
دير سانت كاترين

لدير سانت كاترين بجنوب سيناء طقوسًا خاصة بالرهبان والقساوسة منذ القدم خلال احتفالات شم النسيم، ويقوم إدارة الدير بغلقه أمام السائحين على مدار 6 أيام للتفرغ للصلوات، وإقامة الطقوس الدينية الخاصة بهم، ويقتصرون فقط على استقبال طائفة الروم الأرثوذكس.


قال الدكتور حسام صبحي، مدير آثار سانت كاترين ووادي فيران، إن لدير سانت كاترين طقوس وعادات خاصة به خلال أعياد الربيع، ويجري غلق الدير على مدار 6 أيام بداية من 1 حتى 8 مايو الجاري، ويجري فتح الدير يوم 7 مايو لاستقبال المهنئين من مشايخ وعواقل بدو مدينة سانت كاترين، ثم يجري غلقه لمدة يوم واحد فقط وبعده يجري فتح الدير بشكل مستمر طبقًا للمواعيد الرسمية .


وأوضح مدير آثار سانت كاترين في تصريح اليوم ، أن يفتح أبوابه خلال هذه الأيام فقط لاستقبال الأقباط من طائفة الروم الأرثوذكس، وهم يشاركون رهبان الدير  في الصلوات والطقوس الدينية الخاصة بهم، والتي تجري يوميًا في الصباح والمساء، مشيرًا إلى أن رهبان الدير يفضلون عدم استقبال السائحين خلال هذه الأيام لإقامة الصلوات الخاصة بهم في هدوء وتضرع.


وأكد أن من أهم العادات التي يقوم بها رهبان الدير أيضً هب سلق ما يزيد عن 2000 بيضة وتلوينها بمساعدة العاملين في الدير، وطائفة الروم الأرثوذكس، وتزين مداخل وخارج الدير لإضفاء البهجة عليه، خاصة أن رهبان وقساوسة الدير اعتادوا الاحتفال بداخله في كافة المناسبات الدينية الخاصة بهم.


وأشار إلى أنه يجري تجهيز الخبز داخل مخبز الدير، وذبح الخراف لإقامة مأدبة طعام كبرى لمشايخ القبائل البدوية بالمدينة، والجاز التنفيذي، ورجال الدين الإسلامي، وتضم أيضًا البيض الملون والخبز وزيت الزيتون، لافتًا إلى أن الأنبا ديميانوس، مطران دير سانت كاترين، يحرص على إقامة هذه المأدبة في كافة المحافل والمناسبات الدينية سواء كانت خاصة بالأخوة الأقباط أو المسلمين، حيث يجري إقامة مأدبة كبرى في شهر رمضان تضم كافة الطوائف بالمحافظة تأكيدًا لوحدة الشعب المصري بكافة طوائفه.

دير سانت كاترين

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Screenshot_٢٠٢٤-٠٥-٠٣-١٤-٤٥-٥٢-٩٢٩_com.facebook.katana~2
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Screenshot_٢٠٢٤-٠٥-٠٣-١٤-٤٦-٠٩-٩٨٩_com.facebook.katana~2
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جنوب سيناء سانت كاترين الرهبان شم النسيم طقوس

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