الاتحاد التونسي يكشف الفائدة من إيقاف وليد أزارو قبل لقاء الأهلى والترجى

أكد حامد المغربي، المتحدث الرسمي الإتحاد التونسي لكرة القدم، أن الأجواء في تونس ستكون هادئة في كل الأحوال، وليس بسبب إيقاف وليد أزارو.



وأكمل المغربي في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تونس تنظم هذه المباريات والمحافل الكبرى دائمًا، ولم يسبق أن حدث شئ غير مألوف".



وأضاف: "التشجيع الحماسي يكون من طرف الجماهير، ولن يخرج عن النص، والأهم هو صورة تونس، ولن نضر بصورتها".