ميمو روما يكشف حل سحرى على الطريقة الإيطالية لمواجهة غلاء البطاطس

أكد الشيف المصري الإيطالي مسعد محمد للو الشهير ب ميمو روما أن الزيادة في أسعار البطاطس في الشتاء أمر طبيعي جدا مشيرا إلى أن سعر البطاطس في أوروبا في الصيف ٥٠ سنت للكيلو في حين يرتفع السعر إلى ٢ يورو للكيلو في الشتاء.



ودعا ميمو روما المصريين للاقتضاء بالإيطاليين في التعامل مع غلاء سعر البطاطس حيث يلجأون لتخزينها بطرق مبتكرة ومميزة.



وعن طريقة تخزين البطاطس التي يفضلها الشيف ميمو، قال: نقشر البطاطس ثم نضعها في مياه لمدة نص ساعة ثم نقطعها أصابع ثم نغسلها ثم نتركها نص ساعة وبعدها نضع حلة مياه على النار ونصف فنجان خل ومعلقة ملح كبيرة ثم توضع فيها البطاطس وتترك حتى تغلي مع الماء ٣ دقائق وبعدها نضعها في ماء ساقع وشطفها ثم يتم تنشيفها في فوطة ثم تخزن في اكياس بلا هواء وتوضع في الفريزر جاهزين للاستخدام لمدة ٦ شهور، وبالتالي لن يتأثر المواطنون بغلاءها.