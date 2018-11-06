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ثقافة

حقنا نشارك.. بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقام قصر ثقافة أحمد بهاء الدين احتفاليات كبرى، لطلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين بحي الأربعين بأسيوط بعنوان "من حقنا نشارك" التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة وإقليم وسط الصعيد الثقافى، فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بذوي الاحتياجات الخاصة، وتحت شعار "متهمشنيش عايزين نعيش مع بعض".

تضمنت يوما ترفيهيا ثقافيا، حيث عقدت ندوة عن "المقامات الموسيقية وفن الإستماع للموسيقي" تلاها فقرة اكتشاف مواهب الأطفال الغنائية بمشاركة المايستروا نصر الدين أحمد، أعقبها ندوة للدكتو الأديب العربي سيد عبد الرازق، تحدث فيهاعن مبادئ الشعر والوزن والقافية والتفعيلة ومدارس الشعر المختلفة، إلى جانب ندوة للقاص والأديب عاطف العزازي، أوضح فيها فن القصة وكيفية كتابة قصة والفرق بين القصة والرواية والحكاية، تلي ذلك ندوة مسرحية للكاتب العربي حسام الدين عبد العزيز، الذي ترجمت أعماله في مسرح الطفل بأكثر من لغة، وقدم الكثير عن مسرح الطفل، كما تحدث عن الخيال في المسرح بين النص والتنفيذ.

وفي سياق متصل شاركت فرقة الفنون الشعبية للطفل بالقصر بعرض للآلآت الشعبية والتنورة بمدرسة ناصر الإعدادية بأسيوط لتعريف الطلاب بثقافتهم ودمجهم بها لغرس وتنمية القيم الإيجابية وحماية وحفظ التراث المصري الاصيل .
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