ماجدة الرومي في البروفة الأخيرة قبل حفل مهرجان الموسيقى العربية.. فيديو

انتهت النجمة اللبنانية ماجدة الرومى من البروفات الخاصة استعدادا لحفلها بختام مهرجان الموسيقى العربية فى مصر، بقيادة المايسترو نادر عباسى.ويكرم المهرجان اسم النجمة الراحلة شادية، فى الدورة الـ 27 من المهرجان إضافة إلى تكريم الموسيقار ميشيل المصرى وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن، والموسيقار حلمى أمين والموسيقار صلاح عرام، والفنان سمير الاسكندرانى والفنانة لطيفة، وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست وغيرهم.ويشارك فى إحياء الحفلات عدد من نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، منهم محمد الحلو ومحمد ثروت ومروة ناجى وعاصى الحلانى ووائل جسار وصابر الرباعى والكويتية نوال وغيرهم.