ماجدة الرومي في البروفة الأخيرة قبل حفل مهرجان الموسيقى العربية.. فيديو

ماجدة الرومي اثناء البروفات الاولى لحفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الاوبرا المصرية 12.11.2018 #ماجدة_الرومي #مهرجان_ومؤتمر_الموسيقى_العربية #ماجدةالرومي #دار_الاوبرا_المصرية #مصر #نادر_عباسي #متى_يأتي_المساء #magidaelroumi #magida #MajidaElRoumi #magida_el_roumi

A post shared by Majida El Roumi (@majidaelroumi) on Nov 6, 2018 at 9:59am PST