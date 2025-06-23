قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتلقي إشعارا إيرانيا بشأن تدابير جديدة
القناة 7 الإسرائيلية: 36 ألف طلب تعويض عن الحرب مع إيران
رطوبة خانقة وملاحة مضطربة.. طقس الاثنين يدق ناقوس الخطر
التنمية المحلية: 11 مدفنًا صحيًا و10 مصانع لمعالجة المخلفات.. وإنشاءات جديدة قيد التنفيذ
رئيس الشيوخ: الهجرة النبوية وثورة 30 يونيو مناسبتان تلهماننا قيم العمل وحب الوطن
إعلام إسرائيلي: إيران أطلقت نحو 500 صاروخ وأكثر من 1000 مسيرة منذ بدء الحرب
سموتريتش: فككنا حماس وحزب الله.. وسقوط الأسد فتح الباب لإسقاط النظام الإيراني
صواريخ إيران تضرب شركة كهرباء الاحتلال.. و5 طائرات تعجز عن الهبوط في مطار بن جوريون
الخارجية الصينية: أجلينا 3125 من رعايانا في إيران
هل يستحق ترامب نوبل للسلام؟ باكستان توضح بعد ترشيحها الجائزة للرئيس الأمريكي
وزير الأوقاف يوجه حملات مكثفة لضبط العمل الدعوي بعدد من المحافظات
عراقجي: صمت المجتمع الدولي وتقاعسه في مواجهة العدوان ستكون له عواقب وخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل عرض قرية قرب الجنة بمهرجان عمان السينمائي

فيلم قرية قرب الجنة
فيلم قرية قرب الجنة
محمد نبيل

أعلن مهرجان عمان السينمائي الدولي عن برنامج أفلام دورته السادسة التي تنطلق يوم 2 يوليو المقبل، بمشاركة الفيلم الصومالي “قرية قرب الجنة”، من تأليف وإخراج مو هاراوي كأول تجربة إخراجية له في الأفلام الطويلة، ويتناول الفيلم الحياة الصومالية، ويضم طاقمًا من الممثلين الواعدين منهم أحمد علي فرح، أحمد محمود صليبان، وعناب أحمد إبراهيم.

الفيلم حصد مؤخرا خمسة جوائز في الدورة الخامسة عشرة من جوائز الفيلم النمساوي بڤيينا المقدمة من أكاديمية السينما النمساوية، حيث توّج بجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل تصوير سينمائي لمصطفى الكاشف وأفضل اختيار أدوار لمحمد جمال.
 

كما فاز الفيلم بأكثر من عشر جوائز، من بينها جائزة هوغو الذهبية بمسابقة المخرجين الجدد بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم نمساوي ضمن جوائز فيينا السينمائية، وجائزة أفضل ممثلة لعناب أحمد إبراهيم في مهرجان سراييفو السينمائي، إضافة إلى تنويه خاص في مهرجان ميونيخ السينمائي، وجائزة أفضل فيلم بمهرجان كورك السينمائي الدولي.


يأخذنا فيلم "قرية قرب الجنة" إلى أجواء قرية صومالية ساحرة، حيث يجب على عائلة أُعيد لم شملها حديثًا التنقل بين تطلعاتهم المختلفة والعالم المعقد المحيط بهم. الحب والثقة والمرونة ستدعمهم خلال مسارات حياتهم. يعرض الفيلم جوهر القرية الساحر، ويغمر المشاهدين في حياة سكانها وهم يسعون لتحقيق آمالهم وسط تحديات الزمن.


الفيلم من تصوير مدير التصوير الشهير مصطفى الكاشف، الذي عاد إلى مهرجان كان السينمائي مجددًا هذا العام بفيلم "عائشة لا تستطيع الطيران " وذلك بعد انبهار جمهور المهرجان عام 2023 بفيلمه القصير "عيسى" والذي فاز بجائزة الجمهور في فالوبون وجائزة "Rail d'Or" لأفضل فيلم قصير، بالإضافة إلى ثماني جوائز لأفضل تصوير سينمائي خلال رحلته في المهرجانات، وقامت بالمونتاج جوانا سكرينزي الحاصلة على جائزة أفضل مونتاج من جوائز الفيلم النمساوي عن فيلمها "Great Freedom" الحائز على جوائز متعددة، وعملت نور عبد القادر على تصميم الإنتاج.


عمان السينمائي الدولي يقدم ٢٣ فيلماً في عرض عربي أوّل، من بينها ١٦ عرض عالمي أوّل، ليؤكد المهرجان كونه منصّة لقصص قويّة ومؤثرة من قلب غزة الجريحة، تُعرض لأوّل مرّة.


وبادر المهرجان هذا العام إلى إدماج لغة الإشارة في بعض العروض لتكون متاحة لفئة الصم وضعاف السمع، كما ستكون معظم الأفلام مترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية للوصول إلى أكبر عدد جمهور ممكن. إضافة إلى البرنامج الرئيسي، ستُقام ثلاث عروض مجانية مفتوحة للجمهور.

قرية قرب الجنة فيلم قرية قرب الجنة مهرجان عمان السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

نجوم الأهلي

هجوم السماسرة على معسكر الأهلي.. 5 لاعبين مطلوبون في أوروبا

محمد شاهين

محمد شاهين لزوجته: حسبنا الله في أي شخص يقول كلام مش حقيقي

أسعار الدواجن

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقا لقانون التأمينات؟

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقًا لقانون التأمينات؟

المثلوثي

انظروا كيف تعامل الأهلي مع معلول.. وكيل المثلوثي يوجه رسالة لإدارة الزمالك

ترشيحاتنا

إنتر ميامي ضد بالميراس

موعد مباراة إنتر ميامي وبالميراس في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الاهلي

لم ينجح في كأس العالم للأندية.. منشور صادم من ناقد رياضي عن الأهلي

فرج عامر

فرج عامر: كرة القدم المصرية تئن تحت مطرقة التضخم وسندان ندرة المواهب

بالصور

بعد خروجها من مصر.. فورد في ورطة بسبب عيب خطير بسياراتها

فورد
فورد
فورد

سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنت

سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة

فولكس فاجن تتفوق على تسلا بسيارة روبوتاكسي خارقة

فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية

السبب صادم.. تحذيرات من تريند الكركم بالسوشيال ميديا

تريند الكركم
تريند الكركم
تريند الكركم

فيديو

سامو زين

سامو زين يكشف تفاصيل طرحه ميني ألبوم خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد