مجلس إدارة القابضة للتأمين بتشكيله الجديد يجتمع بوزير قطاع الأعمال

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – بتشكيله الجديد برئاسة السيد الأستاذ باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات.





في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، واستعرض تنوع الخبرات بالمجلس سواء التأمينية أو الاستثمارية، في ظل وجود نائبين لرئيس المجلس ذو خلفية عمالية، حيث أكد سيادته أن الغرض من ذلك هو تكثيف التواصل مع العاملين وإِشراكهم في عملية اتخاذ القرار.





وأعطى الوزير توجيهات للمجلس الجديد كي يوليها اهتمامه وتكون ضمن الأولويات خلال الفترة المقبلة، والتي شملت تحسين أداء الشركات التابعة العاملة في النشاط التأميني وفتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية، والعمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال عدة محاور أهمها وضع نظام جيد لتسعير المنتجات التأمينية وحساب التكاليف، وإعادة تنظيم الشركات داخليًا وتنسيق العمل بين الفروع.





كما أكد ضرورة الاهتمام بوضع خطة طموحة لتعظيم العائد على الأصول العقارية، والبحث عن أفكار جديدة ومبادرات غير نمطية لتحسين استغلال العقارات المملوكة في وسط القاهرة ومنطقة القاهرة الخديوية.



