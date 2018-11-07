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محافظات

مد العمل بمكاتب تموين الجيزة للخامسة مساء في آخر أيام تحديث البطاقات

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:16 م
صدى البلد
محمد الصاحى
أكد هشام كامل وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه نظرا للإقبال الكبير من المواطنين على المكاتب التموينية في المحافظة في آخر أيام إضافة المواليد وتحديث البطاقات التموينية، سيتم مد ساعات العمل بالمكاتب التموينية حتى الساعة الخامسة مساء.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالجيزة، في تصريح لـ«صدى البلد»، أنه اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 من الشهر الجاري سيتم فتح باب التظلمات لمن تأخر في تحديث بطاقته التموينية وفقا للكتاب الدوري لوزير التموين، مشيرا إلى أنه في حال تقدم المواطن صاحب التظلم بالطلب سينظر في أسباب التأخر للوقوف على مدى قبول التظلم من عدمه مع إبداء الأسباب للمواطن في حال رفض التظلم.

وأوضح أنه وفقا للجدول المعلن من وزارة التموين والتجارة الداخلية لإضافة وتحديث البطاقات التموينية فإن اليوم الأربعاء هو أخر أيام إضافة المواليد وتحديث البطاقات.
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