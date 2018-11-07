ناخبو كارسون سيتي يجبرون السلطات الأمريكية على عدم التوسع فى أماكن البغاء

أبدى الناخبون الأمريكيون في نيفادا اعتراضهم على محاولة البعض التوسع في إتاحة الأماكن التي يمكن فيها ممارسة الرذيلة، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وفق ما قال موقع ذا سكرامنتو بي.





وأبدى الكثير من الأمريكيين رغبتهم في أن تبقى بيوت الدعارة في إحدى مقاطعات نيفادا الشمالية فقط دون التوسع بوجودها في أماكن أخرى، حيث تمكن دينيس هوف، المرشح السياسي المتوفي والنجم التلفزيوني قبل الانتخابات خلال السنوات الماضية في امتلاك وترخيص أربعة مباني كنوادي رقص ودعارة.





وجاء التصويت الاستشاري يوم الثلاثاء بعد أن طرح مفوضو مقاطعة ليون السؤال على سكان المقاطعة البالغ عددهم نحو 54 ألف شخص شرقي عاصمة الولاية ، كارسون سيتي ، والذين رفضوا أي توسع لأماكن البغاء.



