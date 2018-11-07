ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

ناخبو كارسون سيتي يجبرون السلطات الأمريكية على عدم التوسع فى أماكن البغاء

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:12 م
الناخبون الأمريكيون
الناخبون الأمريكيون أمام إحدى مكاتب الإنتخاب
محمد علي
أبدى الناخبون الأمريكيون في نيفادا اعتراضهم على محاولة البعض التوسع في إتاحة الأماكن التي يمكن فيها ممارسة الرذيلة، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وفق ما قال موقع ذا سكرامنتو بي. 

وأبدى الكثير من الأمريكيين رغبتهم في أن تبقى بيوت الدعارة في إحدى مقاطعات نيفادا الشمالية فقط دون التوسع بوجودها في أماكن أخرى، حيث تمكن دينيس هوف، المرشح السياسي المتوفي والنجم التلفزيوني قبل الانتخابات خلال السنوات الماضية في امتلاك وترخيص أربعة مباني كنوادي رقص ودعارة.

وجاء التصويت الاستشاري يوم الثلاثاء بعد أن طرح مفوضو مقاطعة ليون السؤال على سكان المقاطعة البالغ عددهم نحو 54 ألف شخص شرقي عاصمة الولاية ، كارسون سيتي ، والذين رفضوا أي توسع لأماكن البغاء. 

ومات هوف في 16 أكتوبر، قبل الانتخابات والذي كان له مصادفة غريبة في أـن الكثيرين اختاروه رغم موته لعدم قيام اللجنة المختصة بالتصويت برفع اسمه من قوائم المرشحين ، لكن ميراث هوف السيئ المتمثل في بيوت الدعارة التي لاتزال موجودة في مقاطعة ليون بموجب تصريح منح في عام 2011.
loading...

ترشيحاتنا

حظر إعلامى فى الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى أفريقيا

9 قنوات مفتوحة تنقل لقاء الأهلى والترجى فى نهائى أفريقيا..تعرف عليها

ناخبو كارسون سيتي يجبرون السلطات الأمريكية على عدم التوسع فى أماكن البغاء

شاهد.. استقبال حاشد لخادم الحرمين بالقصيم خلال تدشين 600 مشروع

رشا الخطيب تعلن عن طلاقها من رجل أعمال سعودى

تسريب عقد جوارديولا مع مانشيستر سيتي وراتب خيالي للمدرب الإسباني

وزيرة الهجرة بغطاء للرأس في مسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو

الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

لحظة رقص المسلمة إلهان عمر عقب فوزها بالانتخابات الأمريكية.. فيديو

التحقيق فى واقعة العثور على 5 كلاب مذبوحة بشبرا الخيمة.. فيديو وصور

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

مصرع طالبة بطب أسنان تحت عجلات القطار بالإسماعيلية..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

فيديو

طارق الخولي: الشعوب هي من تصيغ الإرادة السياسية.. فيديو
المذيعة الكفيفة المكرمة من الرئيس: يارب أكون قد المسئولية.. فيديو
فيديوجراف.. قصة تمثال محمد صلاح المثير للجدل على السوشيال ميديا
فيديوجراف| سدود تركيا ومخطط تعطيش العراق
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مركزي نقل الدم بالعباسية والعجوزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟